En vivo: Franco Colapinto marcó un gran tiempo en su cuarta vuelta rápida en la FP1 del GP de Países Bajos
Franco Colapinto, piloto de Alpine, salió nuevamente a la pista y en su cuarto giro rápido marcó un tiempo de 1:12.274 con gomas blandas.
Se acabo la espera. Este viernes regresa la Fórmula 1 y también Franco Colapinto que intentará dejar atrás los malos resultados de la primera parte de la temporada y buscará junto a Alpine sumar sus primeros puntos en el año en el GP de Países Bajos. Primero a las 7:30 (hora de Argentina), saldrá a conocer la pista de Zandvoort en la FP1 y más tarde a las 12 disputará la FP2.
El minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP1 de Países Bajos
Tiempazo de Franco Colapinto en su cuarta vuelta rápida
El argentino dio su mejor giro en Zandvoort y en su cuarta vuelta rápida, el piloto de Alpine firmó un tiempo de 1:12.274 con gomas blandas, se ubicó en el 13° puesto y quedó a 2 milésimas de Lando Norris.
Te Podría Interesar
Sigue bajando su tiempo Colapinto tras su tercera vuelta rápida
Luego de pasar rápidamente por los boxes para ajustar unos detalles, el argentino volvió a marcar un nuevo tiempo y cada vez está mejor. En esta ocasión su marca fue de 1:14:678 con gomas medias y a pesar de que quedó a 3. segundos del líder, Oscar Piastri, volvió a bajar su tiempo con respecto a los anteriores que firmó.
Bandera roja por un incidente de Kimi Antonelli
La sesión de suspendió con bandera roja debido a que Kimi Antonelli de Mercedes sufrió un leve choque contra una de las barreras de contención, pero al no poder sacar el auto de la grava y al estar en una zona compleja, los directivos decidieron suspender momentáneamente la FP1 hasta que retiren el auto del italiano.
Colapinto bajó su tiempo en su segunda vuelta rápida
El argentino dio su segundo giro en el circuito de Zandvoort y bajó considerablemente su primer tiempo establecido. En esta oportunidad, el piloto de Alpine firmó un tiempo de 1:14:996 con gomas medias y ahora buscará ir rompiendo sus propias marcas a medida que avanza el tiempo.
Primera vuelta de Colapinto en la FP1
El argentino salió de los boxes junto al resto de los pilotos y después de una vuelta de reconocimiento marcó su primer tiempo en la FP1 de Países Bajos. Esa marca fue de 1:16:365 con gomas medias y quedó 3.5 segundos del mejor tiempo de la serie, Max Verstappen.