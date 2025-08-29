En vivo: Franco Colapinto marcó un gran tiempo en su cuarta vuelta rápida en la FP1 del GP de Países Bajos

El argentino dio su mejor giro en Zandvoort y en su cuarta vuelta rápida, el piloto de Alpine firmó un tiempo de 1:12.274 con gomas blandas, se ubicó en el 13° puesto y quedó a 2 milésimas de Lando Norris.

Luego de pasar rápidamente por los boxes para ajustar unos detalles, el argentino volvió a marcar un nuevo tiempo y cada vez está mejor. En esta ocasión su marca fue de 1:14:678 con gomas medias y a pesar de que quedó a 3. segundos del líder, Oscar Piastri, volvió a bajar su tiempo con respecto a los anteriores que firmó.

La sesión de suspendió con bandera roja debido a que Kimi Antonelli de Mercedes sufrió un leve choque contra una de las barreras de contención, pero al no poder sacar el auto de la grava y al estar en una zona compleja, los directivos decidieron suspender momentáneamente la FP1 hasta que retiren el auto del italiano.

ARRANQUE ACCIDENTADO EN ZANDVOORT: Tsunoda y Kimi Antonelli sufrieron despistes y hay bandera roja en la práctica 1. #DutchGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/3bpHAXweg0

Colapinto bajó su tiempo en su segunda vuelta rápida

El argentino dio su segundo giro en el circuito de Zandvoort y bajó considerablemente su primer tiempo establecido. En esta oportunidad, el piloto de Alpine firmó un tiempo de 1:14:996 con gomas medias y ahora buscará ir rompiendo sus propias marcas a medida que avanza el tiempo.

Primera vuelta de Colapinto en la FP1

El argentino salió de los boxes junto al resto de los pilotos y después de una vuelta de reconocimiento marcó su primer tiempo en la FP1 de Países Bajos. Esa marca fue de 1:16:365 con gomas medias y quedó 3.5 segundos del mejor tiempo de la serie, Max Verstappen.