Comienza la acción en Abu Dhabi, donde se define el campeonato de pilotos 2025.
En vivo: Franco Colapinto marcó un gran tiempo en la FP1 del Gran Premio de Abu Dhabi

Franco Colapinto viene mostrando un buen ritmo y en su segundo giro rápido marcó un tiempo de 1:26.378 con las gomas medias.

La lucha por el título está al rojo vivo: Lando Norris llega como líder con 408 puntos, pero Max Verstappen, que ganó el fin de semana pasado en Qatar, está apenas a un paso con 396. Un poco más atrás aparece Oscar Piastri, con 392, necesitado de un resultado perfecto y de un milagro deportivo para quedarse con la corona.

Este fin de semana se define el campeón de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Además, el GP de Abu Dhabi tendrá una atención especial para los fanáticos argentinos porque Franco Colapinto vuelve a subirse al Alpine. Viene de terminar 14° en Qatar y buscará un buen rendimiento que le permita sumar sus primeros puntos en un 2025 complicado, marcado por altibajos pero también por aprendizaje y crecimiento.

La FP1 dará el puntapié inicial, y a las 10:00 será el turno de las Prácticas Libres 2, en una jornada clave para entender cómo llegan los equipos al cierre del torneo.

Tiempazo de Colapinto en su segunda vuelta rápida

El piloto argentino viene mostrando un buen ritmo y en su segundo giro rápido marcó un tiempo de 1:26.378 con las gomas medias.

Seguí el minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP1

Primer tiempo para Colapinto en la FP1

En su primera vueelta rápida en la primera práctia libre en Abu Dabi, el piloto argentino firmó un buen tiempo de 1:27.661 que lo posicionó en el 4° puesto.

6:30 Comienzan las Prácticas Libres 1

