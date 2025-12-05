En vivo: Franco Colapinto marcó un gran tiempo en la FP1 del Gran Premio de Abu Dhabi

La actividad en el Gran Premio de Abu Dhabi, última fecha de la temporada 2025 de la Fórmula 1, comienza con las Prácticas Libres 1, que arrancan a partir de las 6:30 de la mañana, hora de Argentina. Será el primer contacto con la pista en un fin de semana que define el campeonato y significará el cierre de año para Franco Colapinto.

La lucha por el título está al rojo vivo: Lando Norris llega como líder con 408 puntos, pero Max Verstappen, que ganó el fin de semana pasado en Qatar, está apenas a un paso con 396. Un poco más atrás aparece Oscar Piastri, con 392, necesitado de un resultado perfecto y de un milagro deportivo para quedarse con la corona.

Fórmula 1 Este fin de semana se define el campeón de la temporada 2025 de la Fórmula 1. Además, el GP de Abu Dhabi tendrá una atención especial para los fanáticos argentinos porque Franco Colapinto vuelve a subirse al Alpine. Viene de terminar 14° en Qatar y buscará un buen rendimiento que le permita sumar sus primeros puntos en un 2025 complicado, marcado por altibajos pero también por aprendizaje y crecimiento.

La FP1 dará el puntapié inicial, y a las 10:00 será el turno de las Prácticas Libres 2, en una jornada clave para entender cómo llegan los equipos al cierre del torneo.