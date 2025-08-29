En vivo: Franco Colapinto marcó su primer tiempo la FP2 del GP de Países Bajos
Luego de finalizar P18 en la primera práctica, Franco Colapinto, piloto de Alpine, salió nuevamente al trazado de Zandvoort y marcó un tiempo de 1:13.502.
Franco Colapinto no tiene tiempo de descanso y nuevamente saldrá a la pista de Zandvoort para disputar la segunda sesión de entrenamientos del Gran Premio de los Países Bajos. En la primera práctica, el piloto de Alpine finalizó en el puesto 18° mostrando un buen rendimiento, pero no le alcanzó para meterse entre los 10 mejores. Ahora, a partir de las 11 (hora de Argentina), el argentino buscará mejorar su performance.
El minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP2 de Países Bajos
Bandera roja por un choque de Lance Stroll
El piloto canadiense de Aston Martin destrozó la parte lateral derecha de su monoplaza a la salida de la curva 3 y eso provocó que saliera la bandera roja y se detuviera la sesión de entrenamientos.
Colapinto marcó su primera vuelta rápida en la P2 de Países Bajos
El piloto argentino fue uno de los primeros en salir a la pista en la FP2 del GP de Países Bajos. En su primera vuelta rápida el pilarense marcó un tiempo de 1:13:502, aunque fue superado por alguno de los pilotos, todavía tiene tiempo para mejorarlo y quedar en los puestos de arriba.