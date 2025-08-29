En vivo: Franco Colapinto marcó su primer tiempo la FP2 del GP de Países Bajos

Luego de finalizar P18 en la primera práctica, Franco Colapinto, piloto de Alpine, salió nuevamente al trazado de Zandvoort y marcó un tiempo de 1:13.502.

Franco Colapinto no tiene tiempo de descanso y nuevamente saldrá a la pista de Zandvoort para disputar la segunda sesión de entrenamientos del Gran Premio de los Países Bajos. En la primera práctica, el piloto de Alpine finalizó en el puesto 18° mostrando un buen rendimiento, pero no le alcanzó para meterse entre los 10 mejores. Ahora, a partir de las 11 (hora de Argentina), el argentino buscará mejorar su performance.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP2 de Países Bajos Bandera roja por un choque de Lance Stroll El piloto canadiense de Aston Martin destrozó la parte lateral derecha de su monoplaza a la salida de la curva 3 y eso provocó que saliera la bandera roja y se detuviera la sesión de entrenamientos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1961432963507200483&partner=&hide_thread=false ¡ASÍ FUE EL IMPACTANTE CHOQUE QUE DEJÓ A STROLL OUT DE LA PRÁCTICA 2 EN PAÍSES BAJOS!



#DutchGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/3wnJd02UDZ — SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2025