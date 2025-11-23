En Vivo
En vivo: Franco Colapinto larga desde el puesto 15° en el Gran Premio de Las Vegas
Con Norris en la pole, Franco Colapinto sale desde la posición 15° en el circuito callejero de Las Vegas para disputar una nueva carrera.
Se viene la acción nocturna para Franco Colapinto. A partir de la 1 (hora de Argentina), el piloto de Alpine, quien largará desde la posición 15°, disputará su decimosexta carrera de la temporada de Fórmula 1 en el circuito callejero del Gran Premio de Las Vegas. Por su parte, Lando Norris sale desde la pole y Max Verstappen lo escoltará.