En vivo: Franco Colapinto larga desde el puesto 15° en el Gran Premio de Las Vegas

Se viene la acción nocturna para Franco Colapinto. A partir de la 1 (hora de Argentina), el piloto de Alpine, quien largará desde la posición 15°, disputará su decimosexta carrera de la temporada de Fórmula 1 en el circuito callejero del Gran Premio de Las Vegas. Por su parte, Lando Norris sale desde la pole y Max Verstappen lo escoltará.