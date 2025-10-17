Presenta:

En vivo: Franco Colapinto disputa la FP1 del Gran Premio de Estados Unidos

Franco Colapinto sale a la pista del Circuito de las Américas para afrontar la única sesión de entrenamientos del GP de Estados Unidos.

Franco Colapinto sale a disputar la FP1 del Gran Premio de Estados Unidos.

Luego de una semana de descanso, Franco Colapinto vuelve a subirse al A525 de Alpine para afrontar un nuevo fin de semana de Fórmula 1. Tras un olvidable GP de Singapur, el pilarense de 22 años disputará a las 14:30 (hora de Argentina), la única sesión de entrenamientos del Gran Premio de Estados Unidos, ya que esta semana habrá carrera Sprint en el Circuito de las Américas en Austin, Texas.

