En vivo: Franco Colapinto disputa la FP1 del Gran Premio de Estados Unidos

Luego de una semana de descanso, Franco Colapinto vuelve a subirse al A525 de Alpine para afrontar un nuevo fin de semana de Fórmula 1. Tras un olvidable GP de Singapur, el pilarense de 22 años disputará a las 14:30 (hora de Argentina), la única sesión de entrenamientos del Gran Premio de Estados Unidos, ya que esta semana habrá carrera Sprint en el Circuito de las Américas en Austin, Texas.