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Franco Colapinto disputa la FP1 del GP de Canadá.
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En vivo: Franco Colapinto comenzó la FP1 del Gran Premio de Canadá con problemas en el acelerador

Previo a girar en la curva del Muro de los Campeones, Franco Colapinto sufrió un problema en su acelerador que lo obligó a regresar a los boxes.

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Pero previo al plato fuerte de este viernes que será la Sprint Shootout (17:00 hora de Argentina), el piloto de Alpine saldrá a la pista a las 13:30 para afrontar la primera y única sesión de entrenamientos libres en el mítico e histórico Circuito Gilles Villeneuve.

El minuto a minuto de Colapinto en la FP1 de Canadá

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Se quedó Lawson y se desplegó el Virtual Safety Car

El piloto neozelandés de Racing Bulls sufrió un problema mecánico en su monoplaza y se quedó en medio de la pista. Por suerte, no hubo inconvenientes y por ello se desplegó el Virtual Safety Car para retirar el coche.

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Colapinto comenzó con problemas en el acelerador

Franco Colapinto reportó inconvenientes en su monoplaza apenas iniciada la primera práctica libre en Montreal. “Mi acelerador no responde”, comunicó por radio, en un inicio complicado para el piloto argentino. El equipo deberá evaluar rápidamente la situación en boxes, en una sesión clave donde hay poco margen de error en este fin de semana con formato sprint.

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Comenzó la FP1 del GP de Canadá y Colapinto fue uno de los primeros en salir

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