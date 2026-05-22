En vivo: Franco Colapinto comenzó la FP1 del Gran Premio de Canadá con problemas en el acelerador
Previo a girar en la curva del Muro de los Campeones, Franco Colapinto sufrió un problema en su acelerador que lo obligó a regresar a los boxes.
Previo a girar en la curva del Muro de los Campeones, Franco Colapinto sufrió un problema en su acelerador que lo obligó a regresar a los boxes.
Luego de su histórico 7° lugar en Miami, Franco Colapinto quiere seguir por la senda de los puntos y este fin de semana retoma la actividad de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Canadá. Esta será la quinta carrera de la temporada para el pilarense y que volverá a contar con el formato Sprint (tal como sucedió en Estados Unidos).
Pero previo al plato fuerte de este viernes que será la Sprint Shootout (17:00 hora de Argentina), el piloto de Alpine saldrá a la pista a las 13:30 para afrontar la primera y única sesión de entrenamientos libres en el mítico e histórico Circuito Gilles Villeneuve.