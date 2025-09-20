En vivo: Franco Colapinto chocó y quedó eliminado en la Q1 del Gran Premio de Azerbaiyán
Colapinto tenía todo listo para avanzar a la Q2, pero en su última vuelta rápida chocó contra las barreras de contención y largará P16 en la carrera del domingo.
Se terminaron las práctica y ahora a las 9:00 (hora de Argentina) es el turno de la clasificación. Franco Colapinto y Alpine tendrán una prueba de fuego en el circuito urbano y callejero de Baku, ya que tendrán que mostar un ritmo aceptable (algo que no sucedió en gran parte de la temporada) para quedar lo más adelante posible en la parrilla de cara a la carrera del domingo (8:00 hora de Argentina) del Gran Premio de Azerbaiyán.
El minuto a minuto de Franco Colapinto en la qualy del GP de Azerbaiyán
Pierre Gasly también eliminado en la Q1
El piloto francés se pasó de largo y se metió en una de las escapatorias en su última vuelta. Eso provocó que no pudiera completar su vuelta y de esta manera también quedó eliminado en la Q1. A diferencia del argentino, el francés saldrá desde la posición 19° el domingo.
Te Podría Interesar
Fuerte Choque de Franco Colapinto
El piloto argentino salió a hacer su última vuelta rápida para meterse dentro de la Q2 y tras pasar el primer sector, el pilarense perdió el control de su monoplaza y chocó fuertemente contra una de las barreras. Para su mala fortuna quedó eliminado en la Q1 y saldrá desde la posición 16° en la carrera del domingo.
Gran segunda vuelta rápida de Colapinto
El argentino volvió a romper su marca y esta vez su tiempo fue de 1:42:779 con gomas blandas que lo posicionó en el puesto 10°. Con su gran estrategia y a menos que no haya ninguna bandera roja, el número 43 tendrá la oportunidad de marcar una última vuelta rápida antes de que finalice la Q1 y poder asegurar su lugar en la Q2.
Colapinto fue al box y hay una bandera roja por un choque de Albon
La sesión está detenida con 11 minutos por disputarse porque el tailandés le pegó con la parte interna en la curva 1 y rompió la suspensión delantera izquierda del Williams.
Primera vuelta rápida de Colapinto en la Q1
El argentino salió a la pista del circuito callejero de Baku por detrás de los Ferrari, Williams y Aston Martin. En su primer tiempo, el pilarense de 21 años no tuvo un buen ritmo y marcó una tiempo de 1:44.057. De todas formas aún faltan 12 minutos para el final y Franco puede mejorar aún más su marca para meterse en la Q2.