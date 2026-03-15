En vivo: Franco Colapinto avanzó seis puestos y se ubica 6° en el Gran Premio de China
Franco Colapinto tuvo una magnífica largada en Shanghái y por el momento se encuentra en el 6° lugar, detrás de Pierre Gasly.
Franco Colapinto tuvo una magnífica largada en Shanghái y por el momento se encuentra en el 6° lugar, detrás de Pierre Gasly.
Se viene la segunda carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1. El Gran Premio de China en el Circuito Internacional de Shanghái comenzará a las 4:00 (hora de Argentina) y allí Franco Colapinto tiene una gran oportunidad de sumar sus primeros puntos como piloto de Alpine.
El argentino sale desde la posición 12° (sexta fila de la parrilla) por detrás de Nico Hulkenberg, pero con una buena largada y una gran estrategia el sueño de sumar su puede hacer realidad por primera vez. Por su parte, su compañero de equipo, Pierre Gasly, largará desde el puesto 7°.