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Franco Colapinto larga 12° en el GP de China
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En vivo: Franco Colapinto avanzó seis puestos y se ubica 6° en el Gran Premio de China

Franco Colapinto tuvo una magnífica largada en Shanghái y por el momento se encuentra en el 6° lugar, detrás de Pierre Gasly.

MDZ Deportes

Se viene la segunda carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1. El Gran Premio de China en el Circuito Internacional de Shanghái comenzará a las 4:00 (hora de Argentina) y allí Franco Colapinto tiene una gran oportunidad de sumar sus primeros puntos como piloto de Alpine.

El argentino sale desde la posición 12° (sexta fila de la parrilla) por detrás de Nico Hulkenberg, pero con una buena largada y una gran estrategia el sueño de sumar su puede hacer realidad por primera vez. Por su parte, su compañero de equipo, Pierre Gasly, largará desde el puesto 7°.

Seguí el minuto a minuto de Colapinto en el GP de China

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Verstappen con problemas en la largada

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Antonelli recuperó la punta y lidera con Russell detrás de él

El italiano logró pasar a Hamilton, que apenas pudo liderar una vuelta, aunque se mantiene a medio segundo. Mientras tanto, la transmisión muestra que Piastri y Norris se bajan de sus autos. Ya son cuatro los abandonos: Albon y Bortoleto ni largaron.

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Franco Colapinto y una largada magnífica para meterse 6°

El piloto argentino superó a Hulkenberg, los abandonos de los McLaren y el trompo entre Hadjar y Bearman para meterse en el 6° puesto en China.

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Hamilton salió como un cohete y tomó el liderato en China

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Colapinto sale con la goma dura

El argentino eligió ese compuesto, para hacer un stint más largo en una estrategia a una parada, al igual que Norris, Bortoleto, Alonso, Stroll, Albon, Hulkenberg, Ocon y Lindblad. El resto está con medios.

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La grilla de partida del Gran Premio de China

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La carrera arranca a las 4 de la mañana

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