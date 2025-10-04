En vivo: Franco Colapinto afronta la qualy del Gran Premio de Singapur

Tras completar las tres sesiones de entrenamientos libres, Franco Colapinto tendrá una de las dos pruebas de fuego en el circuito callejero de Marina Bay. Bajo las luces de las estrellas, el piloto de Alpine saldrá a la pista a las 10:00 (hora de Argentina) para afrontar la clasificación del Gran Premio de Singapur con el objetivo de quedar en los primeros puestos y así poder largar lo más adelante posible en la carrera del domingo.