Presenta:

Deportes

|

Franco Colapinto

En vivo: Franco Colapinto afronta la qualy del Gran Premio de Singapur

Franco Colapinto no tiene tiempo de descanso y ahora volverá a salir a la pista urbana del Marina Bay para disputar la clasificación del GP de Singapur.

MDZ Deportes

Franco Colapinto sale a disputar la clasificación del Gran Premio de Singapur.

Franco Colapinto sale a disputar la clasificación del Gran Premio de Singapur.

Instagram @alpinef1team

Tras completar las tres sesiones de entrenamientos libres, Franco Colapinto tendrá una de las dos pruebas de fuego en el circuito callejero de Marina Bay. Bajo las luces de las estrellas, el piloto de Alpine saldrá a la pista a las 10:00 (hora de Argentina) para afrontar la clasificación del Gran Premio de Singapur con el objetivo de quedar en los primeros puestos y así poder largar lo más adelante posible en la carrera del domingo.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la clasificación del GP de Singapur

Te Podría Interesar

Archivado en

Notas Relacionadas