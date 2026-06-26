En vivo: Francia le gana a Noruega 3 a 1 y, por ahora, se queda con la cima del Grupo I

Se define el Grupo I del Mundial 2026 : Francia y Noruega , que ganaron sus dos partidos, se enfrentan para ver quién pasa en el primer lugar. Senegal e Irak, en tanto, buscan un triunfo que les permita ilusionarse con ser uno de los mejores terceros. Ambos encuentros se juegan en simultáneo desde las 16.00 (hora de Argentina).

Dembélé marcó el 1-0 para Francia

Dembélé marcó el 1-0 para Francia

Otra vez Dembélé: así fue el 2-0 de Francia

Otra vez Dembélé: así fue el 2-0 de Francia

Noruega descontó sacando del medio

Noruega descontó sacando del medio

Les Bleus, los vigentes subcampeones del mundo, buscarán demostrar por qué siguen siendo unos de los favoritos, mientras que los Vikingos, que de la mano de Erling Haaland están teniendo un gran regreso a la Copa del Mundo tras 28 años de ausencia, intentarán confirmar su gran momento y dar el golpe ante la escuadra de Kylian Mbappé y compañía. Por diferencia de gol, un empate beneficiará al combinado galo, lo que obliga a los nórdicos a ganar si quieran quedarse con el primer lugar.