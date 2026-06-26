En vivo: Francia le gana a Noruega 3 a 1 y, por ahora, se queda con la cima del Grupo I
Con tres tantos de Dembélé, Francia se impone con comodidad ante los vikingos, que tienen a Haaland en el banco.
Con tres tantos de Dembélé, Francia se impone con comodidad ante los vikingos, que tienen a Haaland en el banco.
Se define el Grupo I del Mundial 2026: Francia y Noruega, que ganaron sus dos partidos, se enfrentan para ver quién pasa en el primer lugar. Senegal e Irak, en tanto, buscan un triunfo que les permita ilusionarse con ser uno de los mejores terceros. Ambos encuentros se juegan en simultáneo desde las 16.00 (hora de Argentina).
Les Bleus, los vigentes subcampeones del mundo, buscarán demostrar por qué siguen siendo unos de los favoritos, mientras que los Vikingos, que de la mano de Erling Haaland están teniendo un gran regreso a la Copa del Mundo tras 28 años de ausencia, intentarán confirmar su gran momento y dar el golpe ante la escuadra de Kylian Mbappé y compañía. Por diferencia de gol, un empate beneficiará al combinado galo, lo que obliga a los nórdicos a ganar si quieran quedarse con el primer lugar.
El encuentro se juega en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts y contará con el arbitraje del inglés Michael Oliver.