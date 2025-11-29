En vivo: Flamengo vence 1-0 Palmeiras y se está consagrando campeón de la Copa Libertadores de América
En el estadio Monumental de Lima, Flamengo y Palmeiras se disputarán ser el equipo brasileño más ganador del máximo certamen continental.
Flamengo le gana 1-0 a Palmeiras en la gran final de la Copa Libertadores que se está disputando en el Estadio Monumental de Lima, Perú, con capacidad para 80 mil espectadores. El árbitro es el argentino Darío Herrera, mientras que en el VAR está su compatriota Héctor Paletta.
El único gol que tiene el partido hasta el momento fue convertido por el marcador central Danilo, a los 22' del complemento, mediante un perfecto golpe de cabeza tras una asistencia del mediocampista uruguayo Giorgian De Arrascaeta.