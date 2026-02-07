En Vivo: FADEP le gana a Estudiantes y se lleva la zona Cuyo

FADEP ya palpita la revancha de la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur , que se disputará este sábado 7 de febrero desde las 18 en su casa, el estadio de Russell, ante Estudiantes de San Luis . El equipo dirigido por Diego Pozo llega motivado tras haber igualado sin goles en el partido de ida jugado en San Luis, por lo que el triunfo en casa lo depositará en la definición por el ascenso a la tercera división del fútbol argentino.

Gol de FADEP para sacar ventajas





Expulsión de Ruiz Molina en la visita





Expulsión en Estudiantes de San Luis

FADEP tiene todo listo para la final



Para este compromiso, Pozo mantiene la confianza en la base del equipo que jugó en la ida. La probable formación de FADEP sería con Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso; Bruno Costella; Ignacio Lucero; Federico Pérez; Brian Zabaleta; Nicolás Igartúa; Pablo Dellarole; Luciano Ortega; Matías Persia y Gonzalo Klusener.

El ganador de la Zona Cuyo avanzará a la final por el ascenso al Federal A, que se definirá a partido único en cancha neutral frente al campeón de la Zona Patagónica que los definen La Amistad de Cipolletti o Boxing Club de Rio Gallegos. En caso de empate global al término de los 90 minutos reglamentarios, la serie se definirá desde los penales.

FADEP, el único representante mendocino que sigue en carrera en este Regional Amateur, tiene una oportunidad histórica para subir de categoría y escribir una página importante en la historia del fútbol provincial.