En vivo: Estudiantes y Platense están 0-0 en la final por el Trofeo de Campeones

Estudiantes de La Plata y Platense se enfrentarán este sábado en un encuentro que definirá al nuevo ganador del Trofeo de Campeones que, además, otorga la clasificación a varias finales.

El partido, que está programado para las 18 se llevará a cabo en el Estadio Único de San Nicolás y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports. El árbitro designado fue Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Pablo Dóvalo.