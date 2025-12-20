Presenta:

En vivo: Estudiantes y Platense están 0-0 en la final por el Trofeo de Campeones

El Pincha, campeón del Clausura, y el Calamar, campeón del Apertura, igualan en cero en el Estadio Único de San Nicolás para dirimir al mejor de la temporada.

MDZ Deportes

Nacho Vázquez, de Platense, sale al cruce de Gastón Benedetti, de Estudiantes.&nbsp;

Fotobaires

Estudiantes de La Plata y Platense se enfrentarán este sábado en un encuentro que definirá al nuevo ganador del Trofeo de Campeones que, además, otorga la clasificación a varias finales.

El partido, que está programado para las 18 se llevará a cabo en el Estadio Único de San Nicolás y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports. El árbitro designado fue Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Pablo Dóvalo.

Seguí el minuto a minuto de Estudiantes vs Platense

