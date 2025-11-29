Presenta:

Deportes

|

Estudiantes de La Plata

En vivo: Estudiantes le gana 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero y acaricia las semis

Luego de la escandalosa sanción de la AFA a Estudiantes por el pasillo de espaldas a Central, el equipo de Verón derrota a uno de los "clubes del poder".

MDZ Deportes

Bajo un agobiante calor en Santiago del Estero, Central Córdoba y Estudiantes no se sacan ventajas en el Estadio Madre de Ciudades.&nbsp;&nbsp;

Bajo un agobiante calor en Santiago del Estero, Central Córdoba y Estudiantes no se sacan ventajas en el Estadio Madre de Ciudades.  

Fotobaires

Estudiantes de La Plata y Central Córdoba de Santiago del Estero empatan sin goles en el complemento del partido correspondiente a los cuartos de final del Torneo Clausura.

El encuentro tuvo como protagonista al intenso calor reinante en esta ciudad, que hizo que los jugadores tuvieran a los 30 minutos una pausa de hidratación.

Te Podría Interesar

El minuto a minuto de Central Córdoba vs Estudiantes de La Plata

Embed

Archivado en

Notas Relacionadas