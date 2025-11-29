En vivo: Estudiantes de La Plata visita a Central Córdoba de Santiago del Estero por un lugar en las semis
Luego de la escandalosa sanción de la AFA a Estudiantes por el pasillo de espaldas a Central, el equipo de Verón visita a uno de los "clubes del poder".
Estudiantes de La Plata, club que se encuentra en plena disputa con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), visitará este sábado a Central Córdoba de Santiago del Estero, por los cuartos de final del Torneo Clausura.
El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Yael Falcón Pérez, quien será secundado desde el VAR por Silvio Trucco.