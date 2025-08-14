En vivo: el VAR salvó a Godoy Cruz y anuló el empate de Mineiro
Los brasileños habían encontrado el 1-1 transitorio tras un rebote de Pétroli, pero la tecnología lo anuló por offside. El Tomba respira y sigue ganando en Belo Horizonte.
Godoy Cruz vuelve a Brasil en esta Copa Sudamericana 2025. Luego de aquel 1-1 ante Gremio por la fase de grupos, el equipo de Walter Ribonetto, que hace su estreno en el banco, el Tomba se medirá contra Atlético Mineiro por la ida de los octavos de final. El partido es transmitido por ESPN y encargado de impartir justicia es el juez venezolano Alexis Herrera.