En vivo: El "Sicario" Rojas empató de cabeza y ahora River y Libertad de Paraguay están 1-1 en el Monumental
El ex defensor de River, hoy en Libertad de Paraguay, metió un cabezazo de anticipo tras el córner e inmediatamente pidió disculpas por su pasado en el Millonario.
River Plate empata 1-1 con Libertad de Paraguay en el Monumental con un gol de Sebastián Driussi y se está clasificando a los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Tras el 0-0 en la ida, el equipo de Marcelo Gallardo busca imponer su jerarquía en casa y avanzar a los cuartos, donde los esperaría Palmeiras, que goleó a Universitario 4-0 en el duelo de ida y están jugando en Brasil.
Sebastián Driussi abrió el marcador para River, a los 29 minutos del primer tiempo, que le gana 1-0 a Libertad de Paraguay.
El gol de Driussi para el 1-0 de River frente a Libertad
Robert Rojas convirtió el tanto del empate para Libertad frente a River, a los 43 minutos del priemr tiempo. Ahora el encuentro está 1-1.