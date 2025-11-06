Presenta:
Llegada Independiente Rivadavia
En vivo: el plantel de la Lepra ya llegó a Mendoza y los hinchas esperan en el Gargantini

Tras salir campeón de la Copa Argentina, el plantel de Independiente Rivadavia llegó a la provincia. Habrá festejos en el Bautista Gargantini.

Llegó el avión con el plantel de la Lepra

El plantel de la Lepra ya arribó al aeropuerto Francisco Gabrielli, desde donde serán trasladados hacia el estadio Bautista Gargantini para encontrarse con los hinchas.

Los hinchas de la Lepra llegan al Gargantini a la espera del plantel

"Es algo inigualable. Somos hinchas de la Lepra desde que nací y tengo 71 años. Estamos muy orgullosos", aseguró uno de los hinchas leprosos en diálogo con MDZ.

"Estos muchachos nos demostraron que son guerreros", agregó otro de los hinchas.

"Villa ha demostrado ser un señor con todas las letras. Hablen de fútbol y no sean tan destructivos", añadió otro de los simpatizantes leprosos que se acercaron hasta el Gargantini.

"Es algo emocionante después de tantos años sufriendo por la Lepra. Soy hincha desde toda la vida", se sumó otro de los hinchas que llegaron para participar de los festejos.

Independiente Rivadavia, la lepra mendocina, salió campeón de la Copa Argentina y le dio la alegría más grande de la historia al fútbol mendocino. En una final histórica, derrotó por penales a Argentinos Juniors, tras haber empatado 2 a 2 en un partido que tuvo de todo. Los campeones llegarán hoy a la provincia para festejar con su gente y se espera un recibimiento multitudinario.

El arribo está previsto a las 11 de la mañana en el Aeropuerto Francisco Gabrielli (El Plumerillo). Las autoridades leprosas convocaron para recibir al plantel. Luego, se espera una caravana para festejar junto a los campeones. El destino será el estadio Bautista Gargantini, en el Parque General San Martín, donde habrá fiesta total.

alfredo berti dt

La Lepra salió campeón de la edición número 13 de la Copa Argentina, uno de los torneos oficiales que otorga una "estrella" de campeón. Además del galardón, le da acceso a la Copa Libertadores del año que viene.

El estreno oficial del campeonato será el próximo lunes a las 21.15, cuando Independiente Rivadavia enfrente a Central Córdoba de Santiago del Estero por el torneo. El 2025 será un año recordado en la historia del fútbol mendocino. Con pocos días de diferencia ascendió Gimnasia de Mendoza y su eterno rival, la Lepra, salió campeón.

En diálogo con MDZ Radio, el presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, confirmó que el plantel de la Lepra llegará a la provincia a las 11.30. Además, anticipó que realizarán un caravanazo hasta el estadio Bautista Gargantini y lo abrirán para la gente que se acerque a festejar.

