En vivo: el plantel de la Lepra ya llegó a Mendoza y los hinchas esperan en el Gargantini

Los hinchas de la Lepra llegan al Gargantini a la espera del plantel

"Es algo inigualable. Somos hinchas de la Lepra desde que nací y tengo 71 años. Estamos muy orgullosos", aseguró uno de los hinchas leprosos en diálogo con MDZ.

"Estos muchachos nos demostraron que son guerreros", agregó otro de los hinchas.

"Villa ha demostrado ser un señor con todas las letras. Hablen de fútbol y no sean tan destructivos", añadió otro de los simpatizantes leprosos que se acercaron hasta el Gargantini.

"Es algo emocionante después de tantos años sufriendo por la Lepra. Soy hincha desde toda la vida", se sumó otro de los hinchas que llegaron para participar de los festejos.

Llegada Independiente Rivadavia Marcos Garcia/MDZ

independiente rivadavia llegada de independiente 2 Marcos Garcia/MDZ

independiente rivadavia llegada de independiente Marcos Garcia/MDZ