En vivo: el Inter Miami vence a New York City y Messi se está consagrando campeón de la Conferencia Este

Con dos magníficas definiciones del argentino Tadeo Allende, Inter Miami se está coronando campeón de la Conferencia Este de la MLS.

Tadeo Allende ya convirtió su perla y se llena la boca de gol. Foto: @InterMiamiCF

Con un doblete del goleador argentino Tadeo Allende, Inter Miami le gana 2-1 a New York City en la final de la Conferencia Este en el Chase Stadium, en un duelo que otorgará un lugar en la definición de la Major League Soccer ante el vencedor de la Conferencia Oeste entre San Diego FC y Vancouver Whitecaps.

A los 14' y a los 23' del primer tiempo, el delantero cordobés Tadeo Allende convirtió para el elenco dirigido por JAvier Mascherano.

En el primero, luchó en el mano a mano contra Raul Gustavo, se quedó con la pelota y fusiló a Matt Freese dentro del área.

La gran definición de Tadeo Allende para el 1-0 de Inter Miami El primer gol de Tadeo Allende en la final de la Conferencia Este El primer gol de Tadeo Allende en la final de la Conferencia Este @MLSes Un puñadito de minutos más tarde, las Garzas jugaron rápido un tiro libre después de una discusión entre Frasquito Moralez y Messi, Jordi Alba recibió y sacó un centro perfecto a la cabeza de Allende, quien alcanzó a desviar y le cambió la trayectoria al balón para poner el 2 a 0.

El estupendo cabezazo de Allende para el segundo gol de Inter Miami Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLSes/status/1994915157277852014&partner=&hide_thread=false ¡GOLAAAAZO DE TADEO ALLENDE!Otra definición de crack del cordobés tras el centro de Jordi Alba y el @InterMiamiCF ya lo gana 2-0: pic.twitter.com/yDiw9o68Z3 — MLS Español (@MLSes) November 29, 2025 Cuando el reloj marcaba los 36 minutos de la primera etapa, el defensor Justin Haak marcó el descuento de New York City con un frentazo impecable que dejó sin respuesta al arquero Rocco Ríos Novo y dejó el tanteador 2-1 en favor de los de Florida.