En vivo: el Inter Miami de Messi iguala 0-0 con Cincinnati en las semifinales de conferencia
Inter Miami visita a Cincinnati en el TQL Stadium. A diferencia de la fase anterior, a partir de esta instancia las llaves eliminatorias son a partido único.
Por las semifinales de la Conferencia Este de la MLS, el Inter Miami de Lionel Messi, que viene de eliminar a Nashville en la instancia anterior, se mide en condición de visitante contra el FC Cincinnati. A diferencia de la primera fase, a partir de ahora las llaves eliminatorias son a partido único.