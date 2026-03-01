En vivo: con dos goles de Messi, Inter Miami lo dio vuelta y le gana 4-2 a Orlando City

El Inter Miami de Lionel Messi y Javier Mascherano, que viene de caer en por 3-0 en su debut en la MLS 2026, busca reponerse del primer traspié y juega el clásico de Florida contra Orlando City en condición de visitante en el Inter&Co Stadium.
El gol de Pasalic para el 1-0 de Orlando City
El gol de Ojeda para el 2-0 de Orlando City
El gol de Silvetti para el descuento de Inter Miami
El gol de Messi para el empate de Inter Miami
El gol de Segovia con asistencia de Messi para el 3-2 de Inter Miami
