En vivo: con dos goles de Messi, Inter Miami lo dio vuelta y le gana 4-2 a Orlando City

En el clásico de Florida, Inter Miami perdía 2-0 contra Orlando City, pero lo remontó gracias a los goles Silvetti, Messi por duplicado y Segovia.

El Inter Miami juega el clásico contra Orlando City en el en el Inter&Co Stadium.

El Inter Miami de Lionel Messi y Javier Mascherano, que viene de caer en por 3-0 en su debut en la MLS 2026, busca reponerse del primer traspié y juega el clásico de Florida contra Orlando City en condición de visitante en el Inter&Co Stadium.

El gol de Pasalic para el 1-0 de Orlando City

El gol de Ojeda para el 2-0 de Orlando City

El gol de Silvetti para el descuento de Inter Miami

El gol de Messi para el empate de Inter Miami

El gol de Messi para el empate de Inter Miami

El gol de Segovia con asistencia de Messi para el 3-2 de Inter Miami

El minuto a minuto de Orlando City - Inter Miami

