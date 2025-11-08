Presenta:

Deportes

|

Inter Miami

En vivo: con doblete de Messi, Inter Miami vence 2-0 a Nashville y se mete en semifinales

Lionel Messi marcó a los 10 minutos y a los 39' para el Inter Miami ante Nashville en el Chase Stadium. El ganador avanzará a semis de conferencia.

MDZ Deportes

El Inter Miami de Messi se juega todo ante Nashville en el Chase Stadium.

El Inter Miami de Messi se juega todo ante Nashville en el Chase Stadium.

@InterMiamiCF

Por la primera instancia de los playoffs de la MLS, tras ganar el primer juego como local y perder el segundo como visitante, el Inter Miami se juega todo en casa, el Chase Stadium, frente al Nashville. En caso de ganar, el equipo de Lionel Messi avanzará a semifinales de conferencia; si pierde, quedará eliminado.

El primer gol de Messi para el 1-0 de Inter Miami

El gol de Messi para el 1-0 de Inter Miami

El segundo gol de Messi para el 2-0 de Inter Miami

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLS/status/1987339107844915482?s=20&partner=&hide_thread=false

El minuto a minuto de Inter Miami - Nashville

Embed

Te Podría Interesar

Archivado en

Notas Relacionadas