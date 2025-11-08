En vivo: con doblete de Messi, Inter Miami vence 2-0 a Nashville y se mete en semifinales
Lionel Messi marcó a los 10 minutos y a los 39' para el Inter Miami ante Nashville en el Chase Stadium. El ganador avanzará a semis de conferencia.
Por la primera instancia de los playoffs de la MLS, tras ganar el primer juego como local y perder el segundo como visitante, el Inter Miami se juega todo en casa, el Chase Stadium, frente al Nashville. En caso de ganar, el equipo de Lionel Messi avanzará a semifinales de conferencia; si pierde, quedará eliminado.
El primer gol de Messi para el 1-0 de Inter Miami
El segundo gol de Messi para el 2-0 de Inter Miami
El minuto a minuto de Inter Miami - Nashville