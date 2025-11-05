Presenta:

En vivo: con diez hombres, Independiente Rivadavia vence 2-1 a Argentinos Juniors en la final

Independiente Rivadavia gana con los goles de Arce a los 9 minutos y Matías Fernández a los 62'. Lescano descontó a los 64'. Amarfil fue expulsado a los 41'.

Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia juegan la final en Alta Córdoba.

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors van en busca de su primer título de Copa Argentina. En el estadio Juan Domingo Perón (de Instituto de Córdoba), juegan una final histórica, que le otorgará al ganador, además de la gloria, la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026.

El gol de Alex Arce para el 1-0 de Independiente Rivadavia

El gol de Alex Arce para el 1-0 de Independiente Rivadavia

Amarfil fue expulsado en Independiente Rivadavia

El gol de Matías Fernández para el 2-0 de Independiente Rivadavia

El gol de Lescano para el descuento de Argentinos Juniors

El minuto a minuto de Independiente Rivadavia - Argentinos Juniors

