En vivo: descontó Argentinos y ahora la Lepra gana 2 a 1 una final para el infarto

Independiente Rivadavia juega el partido más importante de su historia, el que puede darle su primera estrella a nivel nacional. La Lepra enfrenta en el estadio Juan Domingo Perón, de Instituto , la final de la Copa Argentina , ante Argentinos Juniors .

En el camino quedaron Estudiantes de Buenos Aires , Platense , Central Córdoba de Rosario , Tigre y , nada más ni nada menos que River Plate . Y acá está el equipo de Alfredo Berti, a 90 minutos del título, en un encuentro que tiene a Nicolás Ramírez como árbitro principal y que se juega con VAR.

En un semestre complicado en el Torneo Clausura , en que ha cosechado muy pocos puntos, todos los cañones apuntaron a la Copa Argentina , la que además podría darle la clasificación a la Copa Libertadores de América.

Independiente tiene una baja sensible, la de Iván Villalba . De igual manera, el paraguayo no jugó contra el equipo de Gallardo por la lesión que lo tiene a mal traer hace unas semanas y tampoco está para este juego. Es por eso que en su lugar juega Alejo Osella , de buenas actuaciones en los encuentros en los que le tocó entrar.

El encuentro comenzó con mucha intensidad, con la mismo que transmitía el público de ambos equipos. Fue la Lepra , en ese empuje incial, la que antes del minuto tuvo una ocasión clara. Después de un buen movimiento de Arce, Matías Fernández no pudo rematar bien y Romero se quedó con ese primer intento.

A los 8, el equipo de Berti llegó al gol. Un centro de Osella, al segundo palo, sobró a Chiquito Romero y Arce no perdonó con un certero cabezazo a la red. Gol y ventaja rápida para el Azul.

Después del tanto del paraguayo, el equipo de Nico Diez intentó adelantarse en busca de la igualdad, pero le costó generar juego con sus jugadores más creativos. Y la Lepra esperaba con el equipo bien plantado.

Recién a los 22 minutos, Argentinos tuvo una clara con un pase fantástico de López Muñoz a Molina, pero el 9 estaba adelantado. De todas maneras, Centurión había reaccionado con una gran atajada.

De ahí hasta el final de la primera mitad parecía que el encuentro empezaba a plantearse con la Lepra esperando y con Argentinos tratando de atacar, con el dominio de pelota.

A los 41, cuando Hernán López Muñoz ya era definitivamente la manija del Bicho, Maxi Amarfil lo bajó cerca del área y vio la segunda amarilla. El volante, por imprudente, dejó a su equipo con uno menos.

A pesar de ellos, nada cambió y al entretiempo se fueron con el marcador 1 a 0 para el conjunto de Berti, que se estaba quedando con la Copa.

En el entretiempo, Diez metió mano en el equipo y propuso dos cambios ofensivos. Definitivamente, con el hombre de más y con la desventaja, Argentinos lo fue a buscar con todo. La Lepra empezó a resistir, a la espera de una contra.

En medio de la presión, el Azul sacó una contra perfecta y puso el 2 a 0 con una gran definición de Matías Fernández. Pero esa alegría duró poco, porque con una gran definición, Lescano puso el 2 a 1 parcial. La final no estaba cerrada.

En desarrollo...

Seguí el minuto a minuto del partido