En vivo: Deportivo Maipú y Los Andes igualan sin goles en La Fortaleza

En el Omar Higinio Sperdutti y por la fecha 28 de la Zona A, el Deportivo Maipú afronta un desafío clave para su futuro inmediato.

Deportivo Maipú afronta un partido decisivo en su objetivo de seguir dentro de la zona de clasificación al reducido de la Primera Nacional. Desde las 16.30, en el estadio Omar Higinio Sperdutti, el Cruzado recibirá a Los Andes, en un duelo directo que puede marcar su futuro inmediato en el campeonato.

El Botellero llega golpeado tras la derrota en Tucumán ante San Martín, en el partido pendiente que disputó entre semana, resultado que lo dejó en la octava posición con la obligación de sumar para no ceder terreno. Su rival, Los Andes, se encuentra apenas un punto por debajo en la novena ubicación, y buscará dar el golpe en Mendoza para quedarse con el último lugar de privilegio en la tabla.

Con este cruce directo, tanto Maipú como el equipo de Lomas de Zamora saben que el resultado puede ser determinante para lo que resta de la temporada. La presión es máxima y cada punto empieza a valer doble en la lucha por llegar al reducido.