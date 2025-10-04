En vivo: Deportivo Maipú se juega la clasificación al Reducido en su visita a Atlanta
Maipú quiere asegurar su presencia en el Reducido con una victoria en Villa Crespo. En caso de no lograrlo, debe esperar que Colegiales no le gane a Madryn.
Deportivo Maipú visita a Atlanta en el cierre de la Zona A de la Primera Nacional con un único objetivo: asegurar su presencia en el Reducido, donde está 8° con 45 unidades. En caso de no lograr los tres puntos en Villa Crespo, el Cruzado necesita que Colegiales (44) no triunfe como local contra Deportivo Madryn, el puntero que ya se aseguró jugar la final por el ascenso.