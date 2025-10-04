En vivo: Deportivo Maipú se juega la clasificación al Reducido en su visita a Atlanta

Deportivo Maipú visita a Atlanta en el cierre de la Zona A de la Primera Nacional con un único objetivo: asegurar su presencia en el Reducido, donde está 8° con 45 unidades. En caso de no lograr los tres puntos en Villa Crespo, el Cruzado necesita que Colegiales (44) no triunfe como local contra Deportivo Madryn, el puntero que ya se aseguró jugar la final por el ascenso.