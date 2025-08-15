En vivo: Deportivo Maipú pierde 1-0 frente Gimnasia y Tiro en Salta

En la primera jugada del complemento, el equipo local aprovechó una distracción defensiva del Deportivo Maipú en la pelota parada e Ivo Cháves puso el 1-0.

Deportivo Maipú pierde 1-0 frente a Gimnasia y Tiro de Salta en un encuentro correspondiente a la 27ª fecha de la Zona A del torneo de Primera Nacional que se juega en el estadio David Michel Torino (Gigante del Norte) con televisación de TyC Sports Play y el arbitraje de Adrián Franklin.

El encuentro es clave en la lucha por la clasificación: Gimnasia y Tiro marcha séptimo con 37 puntos, mientras que Maipú lo sigue de cerca en el octavo puesto, el último que da lugar al Reducido, con 36 unidades.

La primera parte fue pareja, con leve superioridad del Albo, que asumió la iniciativa como local. Deportivo Maipú no estuvo fino en ataque y apenas generó una situación clara a los 22 minutos: Emiliano Ozuna desbordó por izquierda y tocó hacia Pío Bonacci, quien remató de zurda dentro del área, pero el arquero Federico Abadía respondió con una gran tapada.

Maipú vs Gimnasia y Tiro Bonacci Pio Bonacci es el goleador del Deportivo Maipú Prensa Gimnasia y Tiro Gimnasia y Tiro tuvo sus chances: a los 35 Lautaro Gordillo remató de primera desde la izquierda, pero la pelota se fue desviada; a los 39 Gabriel Díaz conectó un cabezazo tras un tiro libre que se fue por arriba; y en el cierre del primer tiempo, a los 46, Renzo Reynaga probó con un zurdazo cruzado que también se fue apenas desviado.

Gimnasia y Tiro se puso en ventaja con un gol desde el vestuario El gol de Cháves para Gimnasia y Tiro ante Maipú El gol de Cháves para Gimnasia y Tiro ante Maipú. TyC Sports Play Apenas comenzó el segundo tiempo, Gimnasia y Tiro se adelantó en el marcador. Un tiro libre desde la izquierda ejecutado por Lautaro Montoya encontró a Ivo Cháves completamente libre en el área, quien definió de cabeza para poner el 1-0 a favor del conjunto salteño.