En vivo: Deportivo Maipú lo empató 1-1 ante Atlético Rafaela y juega con un hombre más

A los 3', Martiniano Moreno puso el 1-0 para la Crema, pero Maipú lo empató vía Gobetto tras una gran jugada colectiva del Cruzado.

Deportivo Maipú sufrió un tanto desde el comienzo del partido ante Atlético Rafaela.

Deportivo Maipú iguala 1-1 ante Atlético Rafaela en el Estadio Omar Higinio Sperdutti, en un partido correspondiente a la segunda fecha de la Primera Nacional.

La Crema pegó de entrada y abrió la cuenta a los 3 minutos por intermedio delantero Martiniano Moreno.

El gol de Moreno para el 1-0 de Atlético Rafaela Gol de Rafaela vs Dep Maipú Rafaela siguió siendo superior y contó con un par de situaciones como par ampliar el marcador. Sin embargo, cuando el reloj marca 42', Capurro se fue expulsado de manera insólita por una agresión a un jugador de Maipú.

Tras cartón, Juan Pablo Gobetto -el goleador del Cruzado en este inicio de torneo- empujó al fondo de la red una gran jugada colectiva por el sector derecho para poner el 1-1.