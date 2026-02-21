Presenta:

Deportivo Maipú

En vivo: Deportivo Maipú lo empató 1-1 ante Atlético Rafaela y juega con un hombre más

A los 3', Martiniano Moreno puso el 1-0 para la Crema, pero Maipú lo empató vía Gobetto tras una gran jugada colectiva del Cruzado.

Deportivo Maipú sufrió un tanto desde el comienzo del partido ante Atlético Rafaela.&nbsp;

Deportivo Maipú iguala 1-1 ante Atlético Rafaela en el Estadio Omar Higinio Sperdutti, en un partido correspondiente a la segunda fecha de la Primera Nacional.

La Crema pegó de entrada y abrió la cuenta a los 3 minutos por intermedio delantero Martiniano Moreno.

El gol de Moreno para el 1-0 de Atlético Rafaela

Gol de Rafaela vs Dep Maipú

Rafaela siguió siendo superior y contó con un par de situaciones como par ampliar el marcador. Sin embargo, cuando el reloj marca 42', Capurro se fue expulsado de manera insólita por una agresión a un jugador de Maipú.

Tras cartón, Juan Pablo Gobetto -el goleador del Cruzado en este inicio de torneo- empujó al fondo de la red una gran jugada colectiva por el sector derecho para poner el 1-1.

Juan Pablo Gobetto marcó el empate para Maipú

Gol de MAipu vs Rafaela

El minuto a minuto de Deportivo Maipú vs Atlético Rafaela

