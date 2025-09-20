En vivo: Deportivo Maipú le gana 2-1 a Arsenal en Sarandí y juega con dos hombres menos
Con goles de Bonacci y Faggioli, Deportivo Maipú derrota 2-1 a Arsenal en el Viaducto, pero sufrió las expulsiones de Matías Villarreal y Macelo Eggel.
Deportivo Maipú derrota 2-1 a Arsenal de Sarandí, por la fecha 32 de la Zona A de la Primera Nacional, con arbitraje de Pablo Giménez y transmisión de TyC Sports Play.
El gol de Pío Bonacci para el 1-0 de Maipú
El equipo de Alexis Matteo viene de empatar sin goles con All Boys y se mantiene octavo con 42 puntos en zona de Reducido, mientras que Arsenal, dirigido por Darío Franco, llega golpeado tras caer 3-0 ante Gimnasia y Tiro en Salta y, con 31 unidades en el penúltimo lugar, necesita sumar para escapar del descenso.