Presenta:

Deportes

|

Deportivo Maipú

En vivo: Deportivo Maipú empata sin goles con San Martín de Tucumán en un duelo pendiente de la fecha 25

Deportivo Maipú visita a San Martín en la Ciudadela. El equipo de Alexis Matteo se mantiene en zona de clasificación al Reducido, ya que se ubica octavo.

MDZ Deportes

El Deportivo Maipú viene de caer por la mínima (1-0) el viernes pasado frente a Gimnasia y Tiro en Salta.

El Deportivo Maipú viene de caer por la mínima (1-0) el viernes pasado frente a Gimnasia y Tiro en Salta.

Prensa Gimnasia y Tiro

Deportivo Maipú empata 0-0 frente a San Martín de Tucumán en el partido pendiente de la 25ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional. El encuentro se juega en el estadio La Ciudadela, en la esquina de Bolívar y Pellegrini, y comenzará a las 21.30.

El choque entre el Ciruja y el Cruzado había sido postergado porque el equipo tucumano debió enfrentar a River Plate por la Copa Argentina, compromiso que terminó con triunfo millonario por 3 a 0.

Te Podría Interesar

Seguí el minuto a minuto de San Martín de Tucumán vs Deportivo Maipú

Embed

Archivado en

Notas Relacionadas