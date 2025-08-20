En vivo: Deportivo Maipú empata sin goles con San Martín de Tucumán en un duelo pendiente de la fecha 25
Deportivo Maipú visita a San Martín en la Ciudadela. El equipo de Alexis Matteo se mantiene en zona de clasificación al Reducido, ya que se ubica octavo.
Deportivo Maipú empata 0-0 frente a San Martín de Tucumán en el partido pendiente de la 25ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional. El encuentro se juega en el estadio La Ciudadela, en la esquina de Bolívar y Pellegrini, y comenzará a las 21.30.
El choque entre el Ciruja y el Cruzado había sido postergado porque el equipo tucumano debió enfrentar a River Plate por la Copa Argentina, compromiso que terminó con triunfo millonario por 3 a 0.