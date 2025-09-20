En vivo: Deportivo Maipú empata 0-0 con Arsenal de Sarandí en Buenos Aires
Deportivo Maipú ya juega ante Arsenal de Sarandí, que está urgido por sumar para no descender. El Cruzado se ubica octavo tras dos empates seguidos.
Deportivo Maipú visita a Arsenal de Sarandí, por la fecha 32 de la Zona A de la Primera Nacional, con arbitraje de Pablo Giménez y transmisión de TyC Sports Play.
El equipo de Alexis Matteo viene de empatar sin goles con All Boys y se mantiene octavo con 42 puntos en zona de Reducido, mientras que Arsenal, dirigido por Darío Franco, llega golpeado tras caer 3-0 ante Gimnasia y Tiro en Salta y, con 31 unidades en el penúltimo lugar, necesita sumar para escapar del descenso.