En vivo: Deportivo Maipú empata 0-0 con Alvarado en el estadio José María Minella de Mar del Plata

El Deportivo Maipú, que marcha octavo -zona de Reducido- en la Zona A y tiene a dos puntos a su inmediato perseguidor, visita a Alvarado en Mar del Plata.

Deportivo Maipú viene de conseguir una victoria clave frente a Deportivo Madryn.&nbsp;

Deportivo Maipú está enfrentando a Alvarado de Mar del Plata en un encuentro correspondiente a la fecha 30 de la Zona A del torneo de la Primera Nacional que cuenta con el arbitraje de Gastón Monsón Brizuela y se puede ver en vivo por la plataforma de streaming TyC Sports Play.

El minuto a minuto de Alvarado vs Deportivo Maipú

