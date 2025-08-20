En vivo: Deportivo Maipú cae por 2-1 con San Martín de Tucumán en un duelo pendiente de la fecha 25

Con goles de Esquivel y del arquero Darío Sand, San Martín de Tucumán se impone a Deportivo Maipú en La Ciudadela y se se pone a cuatro puntos de la cima.

Emiliano Ozuna (11), de Maipú, intenta frenar la trepada de Federico Murillo (4), lateral-volante de San Martín de Tucumán.

Deportivo Maipú pierde 2-1 frente a San Martín de Tucumán en el partido pendiente de la 25ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional. Juan Cruz Esquivel convirtió el gol de la apertura del marcador a los 36' de la primera etapa.

A los 13 minutos fue San Martín de Tucumán el que generó la primera clara. Un centro desde la derecha complicó al arquero Ignacio Pietrobono, que falló en el despeje con los puños y dejó la pelota suelta en plena área. Allí apareció Matías García con un fuerte derechazo, pero Mirko Bonfigli logró tapar justo a tiempo.

La respuesta de Maipú llegó a los 18 minutos. Un envío cruzado desde la derecha encontró por el segundo palo a Marcelo Eggel, que le dio de primera con zurda. El remate llevaba destino de red, aunque Darío Sand reaccionó muy bien y se quedó con la pelota.

A los 36 minutos el Ciruja rompió el cero. Tras un córner desde la izquierda y un rebote en el área, la pelota derivó en Guillermo Rodríguez, que asistió a Juan Esquivel. El volante sacó un derechazo certero que dejó sin reacción a Pietrobono y marcó el 1-0 para los tucumanos.

El gol para el 1-0 de San Martín de Tucumán frente al Cruzado El gol de San Martín de Tucumán ante Maipú El gol de San Martín de Tucumán ante Maipú. TyC Sports Play El choque entre el Ciruja y el Cruzado había sido postergado porque el equipo tucumano debió enfrentar a River Plate por la Copa Argentina, compromiso que terminó con triunfo millonario por 3 a 0.