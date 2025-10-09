En vivo: comienza el velatorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera y miles de hinchas lo despiden

Miguel Ángel Russo, cómo la leyenda del fútbol en la que se convirtió, es despedido a lo grande y como marca su trayectoria: en un estadio. Boca Juniors, al que dirigió hasta su último día de vida, abrirá las puertas de la Bombonera para que los hinchas de todo el país puedan acercarse y dedicarle el último adiós.