Presenta:
El fútbol despide a Miguel Ángel Russo en la Bombonera.
En Vivo

En vivo: comienza el velatorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera y miles de hinchas lo despiden

Boca Juniors abre las puertas de la Bombonera para que todos los fanáticos del fútbol puedan dedicarle a Miguel Ángel Russo un último adiós.

MDZ Deportes

Antes de las 10.00, hora a la que se había anunciado que comenzaría la ceremonia, empezaron a llegar los primeros fanáticos de distintos equipos con sus respectivas camisetas para rendir honor al histórico director técnico.

Live Blog Post

El plantel de Boca llega al velatorio de Russo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1976273121536594234?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1976273121536594234%7Ctwgr%5Ef8f6eaea57eddbc0e4fc7f16b6718715db5649db%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmdzol.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17600177058182365&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Llegan los primeros hinchas a la Bombonera para despedir a Russo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1976259618964689258&partner=&hide_thread=false

Te podría interesar

Archivado en

Te recomendamos