En vivo: comienza el velatorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera y miles de hinchas lo despiden
Boca Juniors abre las puertas de la Bombonera para que todos los fanáticos del fútbol puedan dedicarle a Miguel Ángel Russo un último adiós.
Miguel Ángel Russo, cómo la leyenda del fútbol en la que se convirtió, es despedido a lo grande y como marca su trayectoria: en un estadio. Boca Juniors, al que dirigió hasta su último día de vida, abrirá las puertas de la Bombonera para que los hinchas de todo el país puedan acercarse y dedicarle el último adiós.
Antes de las 10.00, hora a la que se había anunciado que comenzaría la ceremonia, empezaron a llegar los primeros fanáticos de distintos equipos con sus respectivas camisetas para rendir honor al histórico director técnico.