En vivo: Colombia y Portugal empatan 0-0 en un entretenido partido en el que se juegan el liderazgo

Colombia está primero con seis puntos y le basta con un empate para ganar la zona y desplazar a Portugal al segundo lugar del grupo.

Colombia va por el primer lugar del grupo K en el Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo es titular en la selección de Portugal, que necesita ganar para quedar primera en el grupo y enfrentar a Ghana.

Colombia y Portugal empatan sin goles en el Miami Stadium de Miami Gardens por la última fecha del Grupo K del Mundial 2026, en un duelo que definirá cuál de los dos se quedará con el primer puesto de la zona.

De mantenerse este resultado, la selección cafetera se quedará con la primera posición del Grupo K y se enfrentaría con Ghana, mientras que Portugal estaría enfrentado a Croacia en 16vos de final.

Además, en el otro duelo de esta zona, Uzbekistán le gana 1-0 a la República Democrática del Congo, aunque no le alcanza para clasificar.

Noticia en construcción.