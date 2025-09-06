En vivo: Colapinto y una gran segunda vuelta rápida en la FP3 del Gran Premio de Italia

Franco Colapinto, piloto de Alpine, sigue bajando sus tiempos y en su segundo giro marcó un tiempo de 1:21:342 con gomas duras.

Franco Colapinto no tuvo su mejor viernes de Fórmula 1 (terminó en el puesto 20° en la FP2) y es por ello que buscará levantar su rendimiento este sábado cuando a partir de las 7:30 (hora de Argentina), el piloto de Alpine salga al mítico e histórico trazado de Monza para completar la tercera y última sesión de entrenamientos del Gran Premio de Italia. Además, buscará encontrar el ritmo ideal para la clasificación que será unas horas más tarde (11:00).

image Franco Colapinto a bordo del Alpine en el trazado de Monza. Foto: @Alpine

El minuto a minuto de Colapinto en la FP3 del GP de Italia Los equipos variaron en sus estrategias Se ven los tres compuestos en la FP3: los Alpine, los McLaren y los Aston Martin apostaron por los neumáticos duros. Luego hay otros equipos como los Kick Sauber o los Haas que van con los amarillos. Pero también están los que apostaron por los rojos: Hadjar, Albon, Antonelli y Verstappen.

Buen tiempo de Colapinto en su segunda vuelta rápida El argentino dio su segundo giro en el emblemático circuito de Monza y bajó considerablemente su primer tiempo establecido. En esta oportunidad, el piloto de Alpine firmó un tiempo de 1:21:342.