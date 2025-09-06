En vivo: Colapinto y una gran segunda vuelta rápida en la FP3 del Gran Premio de Italia
Franco Colapinto, piloto de Alpine, sigue bajando sus tiempos y en su segundo giro marcó un tiempo de 1:21:342 con gomas duras.
Franco Colapinto no tuvo su mejor viernes de Fórmula 1 (terminó en el puesto 20° en la FP2) y es por ello que buscará levantar su rendimiento este sábado cuando a partir de las 7:30 (hora de Argentina), el piloto de Alpine salga al mítico e histórico trazado de Monza para completar la tercera y última sesión de entrenamientos del Gran Premio de Italia. Además, buscará encontrar el ritmo ideal para la clasificación que será unas horas más tarde (11:00).
El minuto a minuto de Colapinto en la FP3 del GP de Italia
Los equipos variaron en sus estrategias
Se ven los tres compuestos en la FP3: los Alpine, los McLaren y los Aston Martin apostaron por los neumáticos duros. Luego hay otros equipos como los Kick Sauber o los Haas que van con los amarillos. Pero también están los que apostaron por los rojos: Hadjar, Albon, Antonelli y Verstappen.
Buen tiempo de Colapinto en su segunda vuelta rápida
El argentino dio su segundo giro en el emblemático circuito de Monza y bajó considerablemente su primer tiempo establecido. En esta oportunidad, el piloto de Alpine firmó un tiempo de 1:21:342.
Colapinto dio su primera vuelta rápida en la FP3
El piloto argentino fue uno de los primeros en salir de los boxes junto a los McLaren, los Aston Martin y los Kick Sauber, y también marcó el primer tiempo en la tercera sesión de entrenamientos libres en Monza. El número 43 de Alpine firmó una marca de 1:22:376 con gomas duras y ahora buscará ir rompiendo sus propias marcas a medida que avanza el tiempo.