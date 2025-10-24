En vivo: Colapinto y una correcta vuelta con las gomas blandas en la FP1 del Gran Premio de México

Franco Colapinto volvió a salir a la pista tras cambiar su set de neumáticos a blandos y con estas gomas marcó un tiempo de 1:19.331.

Franco Colapinto sale a la pista para disputar la FP1 del Gran Premio de México.

Luego de un Gran Premio de Estados Unidos llenó de polémicas en el que Franco Colapinto desobedeció las órdenes de equipo de Alpine y adelantó a Pierre Gasly, su compañero de equipo, en las últimas vueltas, este fin de semana habrá más acción para el argentino. A partir de las 15:30 (hora de Argentina), FC43 sale al Autódromo Hermanos Rodríguez para disputar la FP1 del Gran Premio de México.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP1 del GP de México Colapinto se metió P7 tras una excelente vuelta El argentino le sigue sacando jugo al Alpine en esta P1 del Gran Premio de México y vuelve a bajar su registro. Clavó los relojes en 1m19s331 y lograba el séptimo mejor tiempo, pero enseguida el brasileño Gabriel Bortoleto le bajó el tiempo

Franco Colapinto y una correcta vuelta con gomas blandas Luego de estar 15 minutos en los boxes, el argentino volvió a salir a la pista. En esta oportunidad cambió su set de neumáticos a blandos y en su quinto giro rápido marcó un tiempo de 1:19.669.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FOXSportsArg/status/1981800991209967620&partner=&hide_thread=false #F1xFoxSports | Cierra la vuelta Franco Colapinto en el décimo lugar 7 décimas arriba que Paul Aron



Seguí toda la actividad de Fórmula 1® junto a @puenteadrian, @aagulla_TV y @f1andersen pic.twitter.com/tZEaCTrNRT — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 24, 2025 Franco Colapinto mejora su ritmo, su rendimiento y le da esperanza a Alpine En su cuarta vuelta rápida, el argentino marcó uno de los mejores tiempos de la sesión: 1:20.836 con las gomas duras y escaló varias posiciones en la grilla. Aún faltan 35 minutos para el final y todavía no salió a dar vueltas con las gomas blandas, pero todo indica que FC43 puede tener uno de sus mejores resultados de la temporada.

Franco Colapinto volvió a bajar su tiempo El pilarense de 22 años sigue marcando vueltas rápidas en la FP1 de México y en su tercer giro rápido marcó un tiempo de 1.21.561 con las gomas duras que lo ubicó en la sexta posición.