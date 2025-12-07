En vivo: Colapinto se ubica P20 en el Gran Premio de Abu Dhabi y por ahora, Norris es el nuevo campeón

¿Qué necesitan Norris, Verstappen y Piastri para ser campeones?
NORRIS (McLAREN) SERÁ CAMPEÓN SI:
- Termina en el podio.
- Es cuarto y Verstappen no gana.
- Es quinto y Verstappen no gana.
- Es sexto y ni Verstappen ni Piastri ganan.
- Es séptimo y ni Verstappen ni Piastri ganan.
- Es octavo, Verstappen no mejora un tercer puesto y Piastri no gana.
- Es noveno, Verstappen no mejora un cuarto puesto y Piastri no gana.
- Es décimo, Verstappen no mejora un cuarto puesto y Piastri no pasa del tercero.
- No puntúa, Verstappen no mejora un cuarto puesto y Piastri no pasa del tercero.
VERSTAPPEN (RED BULL) SERÁ CAMPEÓN SI:
- Gana la carrera y Norris no sube al podio.
- Es segundo, Norris no mejora el octavo puesto y Piastri no acaba entre los dos primeros.
- Es tercero, Norris no mejora el noveno puesto y Piastri no acaba entre los dos primeros.
PIASTRI (McLAREN) SERÁ CAMPEÓN SI:
- Gana la carrera y Norris no mejora un sexto puesto.
- Es segundo, Norris no mejora el décimo puesto y Verstappen no pasa del cuarto.
