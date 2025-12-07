Presenta:
Franco Colapinto disputa el Gran Premio de Abu Dhabi en lo que será la definición del campeonato mundial de Fórmula 1.
En vivo: Colapinto se ubica P20 en el Gran Premio de Abu Dhabi y por ahora, Norris es el nuevo campeón

Franco Colapinto cayó nuevamente hasta el último lugar. Por su parte, Norris se mantiene en el 3° y se estaría coronando como el nuevo campeón de la F1.

Llegó el gran día. Este domingo a partir de las 10 (hora de Argentina) se definirá el campeonato mundial de la Fórmula 1 entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri en el Gran Premio de Abu Dhabi. El neerlandés largará desde la pole position y tendrá al británico (2°) y al australiano (3°) detrás suyo.

Por su parte, Franco Colapinto también cerrará el año junto a Alpine largando desde la última posición de la parrilla mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, estará por delante de él.

Las cartas y la suerte están echadas, y solo uno de los tres contendientes al título mundial será el nuevo monarca de la categoría reina del automovilismo.

El minuto a minuto del Gran Premio de Abu Dhabi

Verstappen es el nuevo líder de la carrera, pero no le alcanza para ser campeón del mundo

El neerlandés volvió a tomar el liderato del campeonato mundial de pilotos, pero el 3° puesto de Lando Norris no le permite conseguir su quinta corona.

El adelantamiento de Hamilton a Colapinto

Piastri lidera, Verstappen es el escolta y Norris 3° a falta de 25 vueltas para el final

El australiano es quien lleva la batuta en el Yas Marina Circuit seguido de cerca por el neerlandés y que en cada vuelta le descuenta tiempo. Por su parte, Norris se encuentra en la tercera posición que le garantiza ser el nuevo campeón del mundo de la Fórmula 1. Colapinto está 16° por delante de Albon, Tsunoda, Antonelli y Lawson.

Tsunoda y una maniobra muy sucia contra Norris

El piloto japonés sacó de pista al británico, pero este con su gran ritmo del McLaren lo pasó rápidamente y recuperó el 3° que le garantiza ser campeón del mundo.

Tremendo doble adelantamiento de Norris

Norris a los boxes y por ahora, Verstappen pentacampeón

Norris entró a boxes, bastante temprano, cambió a gomas duras y regresó noveno. El británico irá ahora a recuperar terreno para no complicarse en la pelea por el título. Verstappen y Piastri siguen en pista y parece que estirarán lo más posible el primer stint.

Colapinto a los boxes y cayó hasta el último lugar

Gasly a los boxes y Colapinto sube al 16°

El piloto francés fue a los boxes para cambiar sus neumáticos medios por los duros y Colapinto avanzó una posición más para ubicarse 16°.

Leclerc le mete presión a Norris, quien por el momento se está coronando como el nuevo campeón

Hulkenberg , Albon y Hamilton a los boxes, Colapinto sube al puesto 17°

El piloto alemán de Kick Sauber, el británico de Ferrari y el tailandés de Williams fueron a los boxes y esto lo aprovechó Colapinto, que subió tres puestos y ahora está 17°.

Colapinto sigue en el último lugar, pero está cerca de Gasly

El pilarense no logró adelantar a ningun piloto en las primeras vueltas y se mantiene en la última posición aunque muy cerca de su compañero de equipo.

Se largó en Abu Dhabi: Verstappen 1°, Piastri 2° y Norris 3°

El tetracampeón del mundo mantuvo la primera posición, pero el británico perdió la posición con el compañero de su equipo aunque le alcanza para ser campeón del mundo.

¿Qué necesitan Norris, Verstappen y Piastri para ser campeones?

NORRIS (McLAREN) SERÁ CAMPEÓN SI:

  • Termina en el podio.
  • Es cuarto y Verstappen no gana.
  • Es quinto y Verstappen no gana.
  • Es sexto y ni Verstappen ni Piastri ganan.
  • Es séptimo y ni Verstappen ni Piastri ganan.
  • Es octavo, Verstappen no mejora un tercer puesto y Piastri no gana.
  • Es noveno, Verstappen no mejora un cuarto puesto y Piastri no gana.
  • Es décimo, Verstappen no mejora un cuarto puesto y Piastri no pasa del tercero.
  • No puntúa, Verstappen no mejora un cuarto puesto y Piastri no pasa del tercero.

VERSTAPPEN (RED BULL) SERÁ CAMPEÓN SI:

  • Gana la carrera y Norris no sube al podio.
  • Es segundo, Norris no mejora el octavo puesto y Piastri no acaba entre los dos primeros.
  • Es tercero, Norris no mejora el noveno puesto y Piastri no acaba entre los dos primeros.

PIASTRI (McLAREN) SERÁ CAMPEÓN SI:

  • Gana la carrera y Norris no mejora un sexto puesto.
  • Es segundo, Norris no mejora el décimo puesto y Verstappen no pasa del cuarto.
La carrera comienza a las 10:00

