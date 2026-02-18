En vivo: Colapinto se ubica en el 9° lugar en la jornada verspertina del primer día de ensayos en Baréin

oLuego de que Pierre Gasly completara la jornada matutina (finalizó 5°) en el primer día de entrenamientos en Baréin, ahora es el turno de Franco Colapinto, quien será el encargado de disputar la sesión verspertina en el Circuito Internacional de Sakhir. Desde las 9 hasta las 13 (hora de Argentina), el piloto de Alpine buscará mejorar su ritmo y seguir puliendo detalles en su A526.