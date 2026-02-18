Presenta:
Franco Colapinto viene mostrando un buen ritmo en los test de pretemporada en Baréin.
En vivo: Colapinto se ubica en el 9° lugar en la jornada verspertina del primer día de ensayos en Baréin

El piloto de Alpine, Franco Colapinto, marcó un tiempo de 1:35.361 y se mantienen en el 9° lugar. Oscar Piastri, el más rápido por ahora.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en los test de pretemporada en Baréin

Colapinto regresó a la pista y marcó su mejor tiempo

El pilarense volvió a salir a la pista y en su primera vuelta rápida de este stint marcó un buen tiempo de 1:35.361.

La vuelta de Franco Colapinto por el Circuito Internacional de Baréin

Piastri marca el mejor tiempo y se pone en el 1° lugar

El piloto australiano de McLaren arrasó con su MCL40 y firmó un tiempazo de 1:33.469 que desplazó a lo hecho por Leclerc y lo ubicó en lo más alto de la tanda.

Colapinto mejoró su tiempo y avanzó hasta el 8° lugar

En su regreso a la pista, Franco Colapinto mejoró notoriamente su tiempo, marcó una gran vuelta de 1:35.475 con las gomas blandas y se ubicó en la 8° posición.

Colapinto vuelve a la pista tras estar 30 minutos en los boxes

El pilarense vuelve a salir al Circuito Internacional de Baréin para seguir mejorando sus tiempos y marcar vueltas rápidas con su A526.

Bortoleto, el único piloto en la pista

El piloto brasileño de Audi es el único que se mantiene en la pista de Sakhir y en una vuelta no muy rápida, marcó un tiempo de 1:38.762.

Leclerc sigue en lo más alto de la tabla de tiempos tras su gran vuelta en la jornada matutina

El piloto de Ferrari se mantiene en el 1° lugar de la tanda tras su vuelta de 1:33.739 en la jornada matutina en Sakhir. Lando Norris y Oscar Piastri completan el podio.

Franco Colapinto se ubica 10° a 2.5 del tiempazo de Leclerc

El piloto argentino se mantiene en la 10° posición con un tiempo de 1:36.169 con las gomas C3. Ahora, el pilarense regresó a los boxes para descansar y en unos instantes regresará a la pista para seguir mejorando sus marcas.

