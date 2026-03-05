En vivo: Colapinto se ubica en el 16° lugar en la FP1 del Gran Premio de Australia

Llegó el gran momento para todos los argentinos. Este jueves a las 22:30 (hora de Argentina) se da inicio a una nueva temporada de Fórmula 1 la cual tendrá la participación de Franco Colapinto junto a Alpine. El pilarense buscará dejar atrás el pésimo 2025 del equipo francés y comenzar a sumar puntos en el Gran Premio de Australia. Lo primero que afrontará será la primera sesión de entrenamientos libres en el Albert Park de Melbourne donde intentará sumar confianza de cara a la qualy y la carrera del domingo.