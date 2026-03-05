Presenta:
En vivo: Colapinto se ubica en el 16° lugar en la FP1 del Gran Premio de Australia

Colapinto pasó por los boxes para cambiar su set de neumáticos y en su primera vuelta con las gomas blandas marcó un giro de 1:23.325.

Llegó el gran momento para todos los argentinos. Este jueves a las 22:30 (hora de Argentina) se da inicio a una nueva temporada de Fórmula 1 la cual tendrá la participación de Franco Colapinto junto a Alpine. El pilarense buscará dejar atrás el pésimo 2025 del equipo francés y comenzar a sumar puntos en el Gran Premio de Australia. Lo primero que afrontará será la primera sesión de entrenamientos libres en el Albert Park de Melbourne donde intentará sumar confianza de cara a la qualy y la carrera del domingo.

El minuto a minuto de Colapinto en la FP1 del GP de Australia

Bandera amarilla: se quedó Alex Albon

El piloto tailandés de Williams sufrió una falla en la potencia de su motor y quedó parado en la mitad de la pista. Ante ello, los comisarios decretaron la bandera amarilla.

Buen tiempo de Colapinto con las gomas blandas

El argentino pasó por los boxes para cambiar su set de neumáticos y en su primera vuelta con las gomas blandas, el pilarense marcó un giro de 1:23.325.

Ferrari es pura velocidad y Leclerc está encendido

En una vuelta que permitió ver en detalle la nueva aerodinámica activa, con el movimiento del alerón delantero y trasero, el monegasco firmó un tiempo de 1:20.829 en su primer intento con la goma más blanda.

Colapinto y un pequeño despiste en el Albert Park

El argentino, que gira un segundo más rápido que Gasly en este momento, volvió a los boxes para que los mecánicos de Alpine chequeen el A526 tras bloquear en la curva 3 y pasarse de largo y pisar la grava.

Leclerc marca el mejor tiempo con su Ferrari

El monegasco y quien dio la sorpresa en los test de Baréin, marcó el mejor tiempo por el momento en Melbourne. En su vuelta rápida giró en un tiempo de 1:21.227.

Colapinto volvió a bajar su tiempo

Luego de estar un rato en los boxes, Colapinto regresó a la pista y mejoró su tiempo. En esta ocasión, el piloto de Alpine marcó una vuelta de 1:24.446.

Colapinto y Gasly, cabeza a cabeza

El argentino, que pasó un rato por boxes para sacar de la toma de aire a un pajarito, está 14°, justo detrás de Gasly, a tres décimas.

Verstappen, el más rápido de la sesión por el momento

El tetracampeón del mundo marcó el mejor tiempo de la sesión (1:22.305) y por el momento es quien domina la FP1 en el Albert Park de Melbourne.

Colapinto sigue bajando sus tiempos

En su tercer giro rápido, Franco Colapinto mostró un gran ritmo con su A526 y marcó una vuelta de 1:25.819 que lo metió dentro del top 10.

Colapinto mejoró su tiempo y se colocó en el 8° lugar

El pilarense mejoró considerablemente su tiempo y en su segunda vuelta rápida marcó un giro de 1:27.466 con las gomas medias.

Primer tiempo de Colapinto en la FP1

El piloto argentino marcó su primer tiempo en la temporada 2026. Su giro fue de 1:56.228, un tiempo altísimo aunque recién comienza la práctica en Melbourne.

Oscar Piastri, el primero en sufrir un problema de potencia

El piloto australiano de McLaren informó por la radio que su MCL40 no tiene potencia en su motor. Ante ello, los comisarios de pista sacaron la bandera amarilla.

Salen los autos para darle inicio a la temporada 2026 de la Fórmula 1

La práctica 1 comenzará a las 22:30

