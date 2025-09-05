Presenta:

En vivo: Colapinto sale a la pista para disputar la FP2 del Gran Premio de Italia

Tras no participar de la FP1, debido a que cedió su lugar a Paul Aron, Colapinto saldrá a la pista para afrontar la segunda práctica del Gran Premio de Italia.

Franco Colapinto sale a la pista para disputar la FP2 del Gran Premio de Italia.&nbsp;

Luego de una flojísima primera práctica en la cual Pierre Gasly finalizó P18 y Paul Aron, quien reemplazó a Franco Colapinto, terminó en el último lugar, Alpine buscará mejorar su rendimiento en la segunda sesión de entrenamientos del Gran Premio de Italia en el circuito de Monza a partir de las 12:00 (hora de Argentina). En esta práctica, el argentino volverá a su A525 para mantener su gran performance obtenida en Países Bajos.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP2 del GP de Italia

