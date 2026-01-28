En vivo: Boca sufre en La Plata y pierde 1-0 con Estudiantes por un gol de Santiago Núñez
Boca y Estudiantes se enfrentan por la fecha 2 del Apertura tras el polémico fichaje de Santiago Ascacibar. Lucas Janson se lesionó y no jugará en La Plata.
Boca anunció horas antes del encuentro de este miércoles ante Estudiantes de La Plata la baja del delantero Lucas Janson y el entrenador Claudio Úbeda apostaría por un juvenil ante las ausencias de Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Milton Giménez, todos lesionados.
El director técnico xeneize le daría una oportunidad dentro del once que iniciará el choque ante el Pincha, válido por la segunda fecha del Torneo Apertura, a Iker Zufiaurre.