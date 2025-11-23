Presenta:

En vivo: Boca le gana 1-0 a Talleres de Córdoba con gol de Merentiel y Marchesín atajó un penal

Boca, que la pasaba mal frente a la "T", abrió el marcador vía Merentiel y minutos después Marchesín le contuvo un penal a Cáceres.

MDZ Deportes

La Bestia Merentiel ya la empujó sobre la línea y sale a gritarlo con todo junto a Lautaro Di Lollo, quien había metido un cabezazo perfecto en el travesaño.&nbsp;

Este domingo, Boca Juniors enfrenta desde las 20.00 a Talleres de Córdoba en la Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura 2025, con la ventaja de la localía tras finalizar primero en la Zona A y una racha de cuatro victorias consecutivas. Mientras tanto, la "T", dirigida por Carlos Tevez, tiene la ilusión de dar el golpe en La Boca.

En el minuto 28 Boca abrió el marcador de La Bombonera. Miguel Merentiel aseguró de cabeza sobre la línea del arco, tras un cabezazo de Di Lollo que pegó en en travesaño y picó sobre la línea luego de un tiro de esquina de Leandro Paredes.

Merentiel aseguró sobre la línea y puso a Boca 1-0 en su peor momento

Marchesín se vistió de héroe, atajó un penal y evitó el empate de la "T"

El minuto a minuto de Boca vs Talleres de Córdoba

