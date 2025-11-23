En vivo: Boca le gana 1-0 a Talleres de Córdoba con gol de Merentiel y Marchesín atajó un penal
Boca, que la pasaba mal frente a la "T", abrió el marcador vía Merentiel y minutos después Marchesín le contuvo un penal a Cáceres.
Este domingo, Boca Juniors enfrenta desde las 20.00 a Talleres de Córdoba en la Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura 2025, con la ventaja de la localía tras finalizar primero en la Zona A y una racha de cuatro victorias consecutivas. Mientras tanto, la "T", dirigida por Carlos Tevez, tiene la ilusión de dar el golpe en La Boca.
En el minuto 28 Boca abrió el marcador de La Bombonera. Miguel Merentiel aseguró de cabeza sobre la línea del arco, tras un cabezazo de Di Lollo que pegó en en travesaño y picó sobre la línea luego de un tiro de esquina de Leandro Paredes.