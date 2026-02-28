Presenta:

Deportes

|

Boca Juniors

En vivo: Boca iguala 0-0 con Gimnasia y Esgrima de Mendoza en la Bombonera

Desde las 17.45, el Xeneize recibe al Lobo mendocino con la consigna de volver a festejar una victoria en el Torneo Apertura. Paredes vuelve a la titularidad.

MDZ Deportes

Adam Bareiro, quien debutó con un doblete por Copa Argentina, hará su estreno en el Apertura.&nbsp;&nbsp;

Adam Bareiro, quien debutó con un doblete por Copa Argentina, hará su estreno en el Apertura.  

@Copa_Argentina

Boca empata 0-0 con Gimnasia y Esgrima de Mendoza en la Bombonera , por la octava fecha del Torneo Apertura. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Alberto J. Armando y se puede ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR estará Nicolás Lamolina.

El minuto a minuto de Boca Juniors vs Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Embed

Te Podría Interesar

Archivado en

Notas Relacionadas