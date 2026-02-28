En vivo: Boca iguala 0-0 con Gimnasia y Esgrima de Mendoza en la Bombonera
Desde las 17.45, el Xeneize recibe al Lobo mendocino con la consigna de volver a festejar una victoria en el Torneo Apertura. Paredes vuelve a la titularidad.
Boca empata 0-0 con Gimnasia y Esgrima de Mendoza en la Bombonera , por la octava fecha del Torneo Apertura. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Alberto J. Armando y se puede ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR estará Nicolás Lamolina.