En vivo: Boca iguala 0-0 con Estudiantes en un duelo clave por la clasificación a la Libertadores
Por la fecha 14 del torneo Clausura, previo al Superclásico, Boca se mide ante Estudiantes de La Plata en el Estadio UNO.
Por la fecha 14 del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2025, Boca Juniors se mide como visitante contra Estudiantes de La Plata en un encuentro trascendental en su lucha por clasificar a la Copa Libertadores 2026 mediante la Tabla Anual.
El minuto a minuto de Estudiantes de La Plata - Boca