En vivo: Boca está 1-1 con Gimnasia de Mendoza y, con el ingreso de Paredes, busca el segundo en la Bombonera

Gimnasia se puso en ventaja con un cabezazo de Luciano Paredes, pero Boca lo empató con un zurdazo de Merentiel.

Miguel Merentiel estampó el empate para Boca en la Bombonera ante el Lobo mendocino.

El primer gol del encuentro lo marcó Luciano Paredes, de cabeza, tras un tiro de esquina ejecutado por Facundo Lencioni.

El gol de Gimnasia ante Boca en la Bombonera Gol de Gimnasia en la Bombonera Gol de Gimnasia en la Bombonera TNT Sports Sobre los 41 minutos del primer tiempo, luego de una jugada de Blanco por la izquierda, el balón le quedó a Merentiel, quien definió de zurda y puso el 1-1.

Merentiel puso el 1-1 de Boca ante Gimnasia de Mendoza Gol de Boca 1-1 frente a Gimnasia Gol de Boca 1-1 frente a Gimnasia TNT Sports Luego, el VAR anuló un tanto de cabeza de Adam Bareiro para Boca por un offside de Lucas Janson, aunque el juez Dóvalo confundió a todos en su comunicación por altavoz y mencionó a Merentiel, quien no participó de la jugada.