En vivo: Boca aprieta y busca el primero frente a Banfield en la Bombonera

En la Bombonera, Boca juega frente al Taladro en busca de una nueva victoria que afiance la confianza del equipo de Miguel Ángel Russo, que repitió equipo.

El chileno Carlos Palacios remata al arco ante la oposición de un defensor del Taladro.&nbsp;

Boca iguala sin goles ante Banfield, al término del primer tiempo, en un partido correspondiente a la sexta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio La Bombonera.

El arquero del Taladro, Facundo Sanguinetti, intervino en reiteradas ocasiones para evitar que el conjunto xeneize de adelante en el encuentro.

Seguí el minuto a minuto de Boca Juniors vs Banfield

