En vivo: así se vive la previa de Independiente Rivadavia vs River en el Malvinas Argentinas

En el minuto a minuto de la previa de Independiente Rivadavia vs. River Plate, el plantel millonario dejó el hotel donde se aloja en Mendoza y ya emprendió viaje rumbo al Estadio Malvinas Argentinas .

Con un fuerte operativo de seguridad y el acompañamiento de hinchas que se acercaron para alentar, los dirigidos por Martín Marcelo Escudero subieron al micro enfocados y concentrados en lo que será un duelo clave ante la Lepra mendocina. Saludos rápidos, auriculares puestos y miradas serias marcaron la salida del equipo, que en pocos minutos arribará al estadio para comenzar con los preparativos finales.