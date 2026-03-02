Presenta:

Independiente Rivadavia

En vivo: así se vive la previa de Independiente Rivadavia vs River en el Malvinas Argentinas

El plantel de River Plate ya está en el Estadio Malvinas Argentinas para enfrentar a Independiente Rivadavia desde las 21.30. Los hinchas azules ya van rumbo al estadio.

Los azules prometen copar la Popular Sur 

Marcos Garcia / MDZ

En el minuto a minuto de la previa de Independiente Rivadavia vs. River Plate, el plantel millonario dejó el hotel donde se aloja en Mendoza y ya emprendió viaje rumbo al Estadio Malvinas Argentinas.

Con un fuerte operativo de seguridad y el acompañamiento de hinchas que se acercaron para alentar, los dirigidos por Martín Marcelo Escudero subieron al micro enfocados y concentrados en lo que será un duelo clave ante la Lepra mendocina. Saludos rápidos, auriculares puestos y miradas serias marcaron la salida del equipo, que en pocos minutos arribará al estadio para comenzar con los preparativos finales.

19:35 River salió rumbo al Malvinas Argentinas

La gente despidi&oacute; a River en el hotel.&nbsp;

La gente despidió a River en el hotel.

La salida de River fue a las 19.35.

River llegó al Malvinas 19.50

Buen números de hinchas en la salida del equipo de Escudero

19:55 Los hinchas Leprosos se adueñan de la previa

Los hinchas azules ya esperan el duelo con River.

Los azules prometen copar la Popular Sur




