En vivo: Argentinos Juniors sorprende y golea a Racing 4-1 en La Paternal
Tomas Conechny abrió el marcador para Racing; en tanto que Lescano, López Muñoz, Giménez y Oroz anotaron para Argentinos Juniors.
Así fue el gol de Giménez para poner al Bicho 3-1
Hernán López Muñoz marcó el 2-1 para Argentinos
El gol de Lescano para poner 1-1
Alan Lescano, a los 28 minutos del primer tiempo, igualó el encuentro para Argentinos Juniors ante Racing.
Tomas Conechny abrió el marcador para Racing
Tomas Conechny, a los 25 minutos del primer tiempo, abrió el marcador para Racing que le gana 1-0 a Argentinos Juniors por el Torneo Clausura.
Racing Club visita a Argentinos Juniors, en un partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con la intención de aprovechar el envión anímico tras la épica clasificación ante Peñarol de Uruguay en la Copa Libertadores.
El encuentro comienza a las 16:15 en el estadio Diego Armando Maradona con Pablo Dóvalo como juez principal y Fabricio Llobet en el VAR, mientras que la tranmisión será por ESPN Premium.