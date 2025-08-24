En vivo: Argentinos Juniors sorprende y golea a Racing 4-1 en La Paternal

Tomas Conechny abrió el marcador para Racing; en tanto que Lescano, López Muñoz, Giménez y Oroz anotaron para Argentinos Juniors.

El Bicho lo dio vuelta y le gana a la Academia 2-1 en el DAM.

Así fue el gol de Giménez para poner al Bicho 3-1 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/1959717155026694598&partner=&hide_thread=false Definición de Matías Giménez para el 3 a 1 del Bicho. pic.twitter.com/uohA3NyVyQ — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) August 24, 2025 Hernán López Muñoz marcó el 2-1 para Argentinos Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/1959714399104782847&partner=&hide_thread=false Lo da vuelta el Bicho con un golazo de López Muñoz pic.twitter.com/qGOgHmf2Xi — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) August 24, 2025 El gol de Lescano para poner 1-1 Alan Lescano, a los 28 minutos del primer tiempo, igualó el encuentro para Argentinos Juniors ante Racing.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/1959703736902717655&partner=&hide_thread=false ¡Lo empató el Bicho! Lescano marcó el 1 a 1 de @AAAJoficial frente a Racing pic.twitter.com/NvjegQ791N — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) August 24, 2025 Tomas Conechny abrió el marcador para Racing Tomas Conechny, a los 25 minutos del primer tiempo, abrió el marcador para Racing que le gana 1-0 a Argentinos Juniors por el Torneo Clausura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/1959703148135903428&partner=&hide_thread=false ¡Abrió el marcador! Conechny y el 1 a 0 de @RacingClub ante Argentinos pic.twitter.com/csFO1xV4eZ — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) August 24, 2025 Racing Club visita a Argentinos Juniors, en un partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con la intención de aprovechar el envión anímico tras la épica clasificación ante Peñarol de Uruguay en la Copa Libertadores.

El encuentro comienza a las 16:15 en el estadio Diego Armando Maradona con Pablo Dóvalo como juez principal y Fabricio Llobet en el VAR, mientras que la tranmisión será por ESPN Premium.