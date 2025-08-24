Presenta:

En vivo: Argentinos Juniors recibe a Racing en La Paternal

Argentinos Juniors es local ante la Academia, en un duelo válido por la sexta fecha del Clausura, en el estadio Diego Armando Maradona.

Racing Club visita a Argentinos Juniors, en un partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con la intención de aprovechar el envión anímico tras la épica clasificación ante Peñarol de Uruguay en la Copa Libertadores.

El encuentro comienza a las 16:15 en el estadio Diego Armando Maradona con Pablo Dóvalo como juez principal y Fabricio Llobet en el VAR, mientras que la tranmisión será por ESPN Premium.

Seguí el minuto a minuto de Argentinos Juniors-Racing

